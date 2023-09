Espalion. Le championnat des clubs réserve des surprises

Le championnat des clubs de pétanque est en cours. En attendant la clôture des Open, voici les résultats.

Les championnats des clubs ont débuté dimanche dernier. En trois rencontres, les féminines ont enregistré deux victoires. En Open, où plusieurs équipes du district se sont affrontées, il faut encore patienter pour évaluer les forces en présence.

Féminines

Division 1, poule A : Ambeyrac 12- Lunac 0, Rieupeyroux II 11- Carladez 1, Rignac et Le Gua 6-6.

Division 2, poule B : Saint-Côme-d’Olt 9- Laissac-Bertholène 3, Quatre-Saisons III 10- La Primaube III 2, Espalion 8- Villefranche I 4.

Open

Division 2, poule A : PJ Millau II 30- Naucelle I 9, Sainte-Geneviève I 26- Saint-Geniez-d’Olt I 10, Onet Village I 30- Espalion I 6.

Division 3, poule A : Saint-Côme-d’Olt I 22- Villecomtal 14, Saint-Geniez-d’Olt II 20- Espalion II 16, Saint-Cyprien 32- Le Nayrac 4.

Division 3, poule D : ¨. Carladez III et Flavin II 18-18, Olemps-La Mouline IV 26- Sainte-Geneviève II 10, Laissac-Bertholène II 30- Espalion III 6.

Division 4, poule C : Laissac-Bertholène I 28- Saint-Côme-d’Olt II 8, Ceignac III 20- Sainte-Geneviève III 16, Onet Village III 22- Lax 14.

Dimanche 10 septembre, les féminines joueront à Rignac et Laissac, les formations d’Open à Onet-Village, Saint-Cyprien, Laissac, et Onet Village.

Deux formations en course dans les coupes

Coupe de France : 4 clubs ont été éliminés au premier tour : Le Nayrac par Olemps, P. Carladez par Saint-Sernin, Espalion par Creissels, et Saint-Geniez-d’Olt par Rieupeyroux. Saint-Côme-d’Olt a battu Maleville, puis a perdu contre Agnac. Sainte-Geneviève, vainqueur de Salles-Courbatiès, Ambeyrac, et Capdenac recevra Agnac en cadrage le 15 octobre en coupe de l’Aveyron et Rieux-Volvestre (31) au premier tour régional de la Coupe de France.

Coupe du comité : Le Nayrac a été éliminé par Sévérac et Saint-Geniez-d’Olt par les Coopérateurs Millau. Espalion a battu P. Carladez, puis a déclaré forfait contre Ambeyrac. Saint-Côme-d’Olt a gagné contre Marcillac et Cransac, et recevra les Coopérateurs Millau le 15 octobre, en quart de finale.