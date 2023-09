Campuac. Titeuf invité surprise de la rentrée à l’école

Quelle surprise le matin de la rentrée des classes d’apercevoir "Titeuf" aux abords de l’école, arborant fièrement son cartable portant l’inscription "no maths" ! Ses parents, Florence et Philippe, l’ont accompagné

et déposé devant l’école le matin de la rentrée

et pense bien le laisser définitivement.

On ne présente plus Florence et Philippe qui œuvrent durant toute l’année pour les enfants du village, à l’école, à la ruche, pour la décoration des rues, etc.

Ils ont été remerciés comme il se doit pour le temps passé, l’imagination, la conception et la réalisation finale qui fait tout son effet auprès des enfants. Pour tout cela et pour

le bonheur des enfants, il est demandé à chacun

de respecter et de prendre soins de "Titeuf" !