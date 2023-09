Onet-le-Château. Football : à l’Ouest, du nouveau pour Onet ?

Après avoir subi leur premier revers à Canet (2-1) le 2 septembre, les Castonétois accueillent Bayonne, à La Roque samedi 9 septembre (18 heures) à l'occasion de la 3e journée de National 3. L’occasion de se tester face à un football différent et de relancer la machine.

À quoi s’attendre ? Telle pourrait être la question. Car c’est bien un grand saut dans l’inconnu que vont connaître Yoan Boscus et ses hommes samedi 9 septembre en fin d’après-midi face aux Basques. Si Bayonne est plus connu pour ses performances rugbystiques que footballistiques, l’ambition n’en est pas inférieure du côté du ballon rond et du stade Didier Deschamps.

Notamment avec l’arrivée la saison dernière à la tête du club de Karim Fradin, l’ancien président des chamois Niortais, avec l’ambition d’en faire le premier club professionnel du Pays basque côté français. Et d’accéder à la D3 française d’ici 2027. Sans compter la création d’une SAS, pour en terminer avec la différence financière avec l’OCF.

Réputées moins truqueuses, moins agressives que les habituelles formations du Sud-Est, les équipes du quart Sud-Ouest devraient correspondre un peu plus aux Aveyronnais que celles de l’autre côté de la carte. "Il est difficile de répondre à ce jour, tempère Boscus. J’ai vu trop peu de rencontres pour m’exprimer. Je sais juste que Bayonne, c’est très athlétique, bon dans la verticalité. Ils sont assez complets avec de bonnes individualités. Je m’attends à un match engagé avec deux équipes qui voudront l’emporter."

Riva : "Bayonne est à la portée d’Onet"

Si sur le papier, Onet ne semble pas pouvoir rivaliser comme souvent ; sur le carré vert, il pourrait en être tout autrement. Les Bayonnais, malgré leurs grandes ambitions, viennent de s’incliner deux fois à domicile en autant de rencontres disputées depuis le début du championnat. L’occasion est belle pour les hommes du président Luban de laisser leur adversaire du jour toujours fanny au classement.

D’autant que les jaune et bleu accueillent donc Bayonne puis Argelès dans quinze jours et une belle opportunité d’engranger des points. "Il y a beaucoup de terrains synthétiques dans le coin au niveau régional ; mais en national, que ce soit Bayonne ou Anglet, ce sont des pelouses. Même si le jeu est plus ouvert qu’en Aveyron ou ailleurs, je pense que Bayonne est à la portée d’Onet surtout que le club a bien recruté apparemment ", éclaire Allan Riva, l’ancien joueur castonétois qui évolue désormais à... Bayonne, mais au FC Baïonna en Départemental 2. Et de préciser : "L’Aviron est une équipe joueuse avec un très bon milieu offensif. Je trouve que dans toutes les équipes, défensivement, il y a toujours un mec super solide. à Onet, il n’y en a pas forcément, mais on compense par l’intelligence de jeu. "

La rencontre s’annonce des plus ouvertes. Et l’OCF frapperait (déjà) un joli coup en l’emportant et en confirmant sa supériorité à domicile. Avec la possibilité de laisser les Basques, malgré leurs ambitions, tout au fond du classement.