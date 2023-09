Espalion. Un riche programme au château de Calmont

Cette année, les Journées européennes du patrimoine ont lieu les samedi 16 et dimanche et 17 septembre, sur le thème du "patrimoine vivant" et du "patrimoine du sport". À cette occasion, l’association du Château de Calmont d’Olt a concocté un week-end culturel et sportif au cœur de la forteresse espalionaise, de 10 h 30 à 18 heures.

En plus des traditionnelles animations médiévales qui ravissent petits et grands, chaque année, l’équipe d’animateurs a fait appel à l’association La Salle d’Armes (école française) pour des initiations et des démonstrations de béhourd, ce sport de combat historique. Le château se visite aussi en autonomie. Des jeux en bois, des panneaux de visite et une vidéo de présentation vous aideront à comprendre l’histoire du château et les étapes de sa construction tout en s’amusant.

11 heures-12 heures : visite guidée du château ; partez à la découverte de l’évolution de l’une des plus anciennes forteresses du Rouergue. 11 heures-13 heures : initiation au béhourd sport de combat historique ; tout public à partir de 6 ans.

14 heures- 15 h 30 : démonstration de béhourd combat sportif et démonstrations techniques commentées. 16 heures-17 h 30 : tir de trébuchet suivi d’une visite guidée du propriétaire ; présentation et démonstration du plus célèbre des engins de siège médiévaux suivi d’une visite de la forteresse commentée par le propriétaire, Thierry Plume. Tarifs : adultes : 2,50 € ; enfants : 2 €; gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Pas de réservation nécessaire.