La communauté de communes a présenté sa saison culturelle avec en ouverture un concert Freak cabaret déjanté qui s’annonce grandiose.



Début de semaine dernière, Nicolas Bessière président de la communauté de communes et son adjointe à la culture Sylvie Taquet-Lacan étaient heureux de présenter une nouvelle saison préparée en collaboration avec Sabrina Mokhis (qui succède à Juliette Galvan repartie dans la région bordelaise de son enfance) et Estelle Serres. « Une nouvelle saison éclectique avec des spectacles sur l’ensemble du grand territoire communautaire, pour tous les âges, pour tous les goûts, pour toute la population et qui font sens dans le milieu rural ». Sans oublier le réseau des bibliothèques qui permet lui aussi d’être au plus proche des habitants dans l’accès à la culture.

Une proposition audacieuse et percutante

La trentaine de rendez-vous publics, (arts de la rue, musique, théâtre, cinéma, spectacle visuel…) sont autant de résonances pour aller plus loin dans les thématiques soulevées, inviter à la réflexion, permettre des rencontres entre public et équipes artistiques.

Ouverture le 22 septembre d’une saison toujours engagée

Pour Nicolas Bessière, « la saison culturelle affirme encore la volonté d’être au cœur des sujets qui animent la société tant dans sa dimension sociale que politique ».

Preuve en est de l’ouverture de saison avec le spectacle « Ukraine Fire » des Dakh Daughters, ode au peuple Ukrainien, concert spectacle déjanté, festif, engagé, féministe mais avant tout profondément humain.

Le spectateur West invité à rentrer dans un monde ou les esthétiques se mêlent pour se faire écho de notre société : rock, vidéo mapping, cabaret, théâtre, poésie… l’annonce d’une saison vibrante en somme. Ceci en partenariat avec Derrière le Hublot, scène conventionnée d’intérêt national, art en territoire. Ukraine Fire se produira d'ailleurs le samedi 23 septembre à Capdenac-Gare.

Le DJ ruthénois Eriba Sound système clôturera cette ouverture sur une proposition aussi éclectique que versatile, entre découverte et musiques actuelles.

Et plus à venir

Dans la lignée, en octobre, Summum de la Cie les Moustachues apportera une vision avant-gardiste et percutante sur la représentation du corps de la femme, questionner les comportements et le regard que nous portons sur la féminité et l’injonction à la perfection et la beauté.

Le mois du film documentaire alimentera l’hiver avec des rendez-vous et ateliers tout public.

À noter aussi que la communauté de communes a fait du soutien à la création une spécificité (ce qui se fait de plus en plus rare).