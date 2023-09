CARTES. Orages et canicule : 61 départements en vigilance jaune, l'Occitanie concernée ce lundi

Une double vigilance touche encore 61 départements du pays, ce lundi 11 septembre.



Une vigilance jaune pour les orages et pour la canicule est encore en vigueur en France, ce lundi 11 septembre 2023. 61 départements du pays sont concernés, dont une partie de l'Occitanie.

Les derniers feux de la canicule

Dès ce lundi 11 septembre à 6 heures du matin, les 14 départements d'Île-de-France et de Centre-val-de-Loire qui étaient depuis trois jours en vigilance orange canicule (avec des températures allant jusqu'à 37°C), ont vu cette vigilance s'abaisser au jaune, comme 31 autres départements. Au cours de la journée, cette vigilance jaune sera levée pour certains départements, au fur et à mesure de la progression du risque d'orages et de la (encore faible) baisse des températures. A 10 heures ce lundi, il ne reste qu'une vingtaine de départements en vigilance jaune. En fin de journée, ils n'en restera plus que 10, regroupés dans le centre-est du pays :

Yonne

Nièvre

Allier

Puy-de-Dôme

Côte-d'Or

Saône-et-Loire

Loire

Rhône

Ain

Jura

Dès ce lundi matin 6 heures, il ne reste qu'une vingtaine de départements en vigilance jaune canicule. Repro Centre Presse - Météo France

Toutefois, sur l'Île-d-France et le Centre-Val-de-Loire, les températures maximales pour ce lundi seront comprises entre 29 et 33°C. Et de 30 à 34°C sur la moitié est du pays. Jusqu'à plus de 37°C en Haute-Loire !

Mais ce sont les températures minimales qui vont passer sous la barre des 20°C dans ces territoires (sauf à Paris), augurant d'une fin rapide de la vigilance canicule.

Risques d'orages potentiellement forts

Si les températures vont encore se maintenir à 30°C et plus dans la journée sur une bonne partie du pays, notamment dans le Sud-Ouest, le centre et l'est du pays, le ciel va se couvrir de plus en plus sur la partie ouest de la France et devenir de plus en plus menaçant, Météo France plaçant jusqu'à 53 départements en vigilance jaune pour les orages en fin de journée, dont 4 en Occitanie (Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne).

Cette vigilance jaune concernera d'abord le Sud-Ouest en matinée, puis dans l'après-midi l'ouest de la France et la Normandie, exception faite de la pointe bretonne, puis le Sud-Ouest, l'ouest et les Hauts-de-France en début de soirée.

Une large partie du pays sera concernée par des orages, ce 11 septembre.

Météo France alerte en outre sur "l'occurrence d'orages ponctuellement forts de la Nouvelle-aquitaine aux Hauts-de-France" pour ce lundi.

Mardi, les températures vont chuter franchement et le temps sera instable et orageux, tout comme mercredi, comme l'indique la chaîne Météo Express.