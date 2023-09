Onet-le-Château. La MJC a ouvert ses portes avec succès

Échanges, découvertes, environnement, la rentrée de la MJC d’Onet démarre sur les chapeaux de roues !

Samedi matin, c’était portes ouvertes à la Maison des jeunes et de la culture d’Onet et la plupart des animateurs des ateliers proposés par la structure étaient présents et à l’écoute des futurs adhérents, pour répondre à toutes leurs questions et ce fut très dense, puisque plus de 300 personnes ont franchi les portes de la MJC ! "Il y a eu beaucoup de nouveaux, beaucoup de nos ateliers sont pleins, certains même avec liste d’attente…"

Environnement

Et la semaine avec les cours d’essais gratuits devrait confirmer l’enthousiasme de l’équipe, qui reconnaît aussi que la rentrée des autres associations sur le square, le patio et la médiathèque (nous y reviendrons dans nos colonnes) a impulsé une réelle dynamique et a boosté tout le monde !

Pour la 4e année consécutive, la MJC décline l’opération internationale de nettoyage de la planète, sur la commune, avec le concours de la mairie, de Rodez agglo et des associations partenaires. L’opération se déroulera le samedi 16 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, au départ de la MJC pour le secteur des Quatre saisons et au départ du café associatif pour les Costes-Rouges. Il est demandé aux volontaires, que la MJC espère très nombreux, de prévoir gants et outils (les sacs sont fournis)…

Vernissage

Alors que les responsables trieront et pèseront les déchets collectés, vous êtes invités au vernissage de la première exposition de la galerie des Capucines "La Fresque de la Biodiversité", une magnifique œuvre des enfants des centres de loisirs, qu’ils ont réalisée avec l’aide du CPIE et de l’illustratrice Claire Cassat, dans le cadre du festival de développement durable "Horizons fertiles" lancé par Rodez agglomération. Ce vernissage ouvert à tous aura donc lieu samedi 16 septembre à 11 h 30.