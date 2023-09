Le 16 septembre, tout le monde est invité à ramasser des déchets

(AFP) - A vos sacs, prêts, ramassez, triez! Lors de la "journée mondiale du nettoyage de la planète" (World CleanUp Day), le 16 septembre, tout le monde est invité à ramasser les déchets qui s'accumulent dans sa rue, sur le chemin de son école ou de son bureau.

L'opération de collecte participative sur des milliers de sites est menée pour la sixième année consécutive en France, dans les jours précédant ou suivant le 16 septembre, par l'association World CleanUp day.

L'an passé, plus de 1.000 tonnes de déchets ont été ramassés par 170.000 volontaires dans cinq régions (Occitanie, Hauts-de-France, Pays-de-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements d'Outre-mer), indique l'association.

Cette année, des étangs de l'Aude aux quartiers sud de Lille, plus de 1.800 actions de nettoyage participatif sont prévues en France, beaucoup autour des campus universitaires, la plupart ultra-locales, sur un parking, sur les berges d'une rivière, sur une plage ou autour d'un village.

Toutes les actions sont répertoriées sur le sitewww.worldcleanupday.fr

Le mouvement mondial, né en Estonie en 2007, se décline en associations nationales, et "appartient à tout le monde", indique Laurence Divisia, l'une des ambassadrices régionales de l'opération, chargée de l'Ile-de-France.

"Ce sont des petits pas qui interpellent ceux qui ne ramassent pas" et "ceux qui émettent de plus en plus d'emballages", dit-elle.

"L'idée de cette opération est de sortir des déchets de la nature, les trier dans les bonnes filières de recyclage, mais aussi sensibiliser sur le fait qu'il y a trop d'emballages et de déchets", ajoute Mme Divisia.

Jeudi, une opération emblématique a lieu dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, où les entreprises organisent des opérations de ramassage, suivies de pesées et de tri.

Les volontaires sont invités à se munir de chaussures de marche et surtout de gants de jardinage pour éviter de se blesser avec certains déchets.

Au niveau mondial, l'an passé, près de 15 millions de volontaires se sont mobilisés dans 190 pays, précise l'association organisatrice Let's do it World, basée en Estonie.