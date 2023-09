Estaing. Un dimanche animé avec le ball-trap

La société communale de chasse proposait, sur le Causse de Sébrazac, un ball-trap. Malgré des conditions climatiques difficiles liées à la chaleur, de nombreuses personnes se sont présentées sur le stand, constituant de belles planches de tireurs.

Sur la journée, deux finales ont été organisées. La première, en fin de matinée, voyait la victoire de MM. Lopez, Bessière et Cayrac. Après quelques grillades et frites proposées sur le site, l’après-midi s’est avéré calme aux heures les plus chaudes mais, dès que le soleil a commencé à baisser dans le ciel, les sportifs sont revenus à la charge. Les vainqueurs de la seconde finale sont MM. Lopez, Saurel, Axel Romieu et Jollive.

Jambons, gâteaux à la broche, bons d’achat, coffret et autres produits régionaux ont été distribués aux heureux gagnants.