La société Biounac-Espalion a relancé la nouvelle saison

A la veille de l’ouverture la société s’est réunie en assemblée générale.

C’est en présence d’une trentaine de sociétaires que le Président Christophe Rey ouvre l’Assemblée Générale. La société regroupe une quarantaine de chasseurs (effectif constant depuis plusieurs années). Le plan de chasse de 23 chevreuils a été réalisé. Plusieurs lâchers de faisans et perdreaux ont été réalisés tout au long de la saison avec un pourcentage de reprise oscillant entre 35 et 40 %. À noter qu’une partie des sociétaires a déjà participé à la formation sécurité obligatoire sous l’égide de la fédération de chasse. Cette formation va se poursuivre durant le nouvel exercice jusqu’à ce que l’intégralité des chasseurs soit formée. Le bilan financier présenté laisse apparaître des finances saines et il est approuvé à l’unanimité.

Concernant la nouvelle saison, le plan de chasse a, de nouveau, attribué à la société 23 chevreuils et un grand cervidé. Quatre lâchers de perdreaux et faisans sont programmés.

À plusieurs reprises, les chasseurs ont procédé à l’entretien des passages sur les parcelles du causse. Plusieurs archers officient au sein de la société et participent aux battues. Deux gardes particuliers sont mandatés par la société : Hugues Biondi et Lionel Cadoul.

La collaboration avec la société de Saint-Pierre-de-Bessuéjouls, pour les battues au grand gibier, est reconduite. Une grillée de châtaignes avec les habitants de Biounac est programmée pour le samedi 7 octobre. Le quine traditionnel aura lieu le dimanche 3 décembre.

Le bureau a été reconduit. Il se compose comme suit : président d’honneur, Patrick Conquet ; président, Christophe Rey ; trésorier, Jérémy Bessière ; trésorier-adjoint, Patrick Clavel ; secrétaire, Alain Calas.