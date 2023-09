Salles-Curan. Le village solidaire du Maroc

Quelques responsables d’associations du village se sont réunis autour de Monique Vaysse, conseillère municipale, pour organiser une aide au Maroc. Du jeudi 14 au samedi 23 septembre, de 9 heures à midi, et le mercredi (en plus) de 18 heures à 19 heures, salle de la mairie (RDC), une permanence sera tenue par des bénévoles pour recevoir : vêtements chauds, chaussures, couvertures, draps (le tout propre et en bon état), couches et produits d’hygiène pour enfants et adultes, doudous, jouets, matériel scolaire, trousses de secours (compresses, mercurochrome, pansements, béquilles…) mais pas de médicaments sauf paracétamol, ni de denrées alimentaires. Les dons seront acheminés vers l’association des Marocains de Rodez.