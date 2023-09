CARTES. Orages, pluie et inondations : 35 départements en vigilance jaune ce mercredi

Des averses orageuses devraient encore éclater ce mercredi 13 septembre. On détaille.

Les épisodes orageux passent ce mercredi 13 septembre vers l'est du pays, après avoir frappé la veille le Sud-Ouest, depuis Bordeaux et jusqu'en Lozère et le Gard, et notamment violemment dans les Pyrénées-Orientales.

Météo France a placé en vigilance jaune orages jusqu'à 35 départements allant du Sud-Ouest pyrénéen à l'Alsace, en passant par l'est de l'Auvergne et le sud-est. Ce mercredi à 6 heures, ce sont les départements les plus à l'est qui seront concernés par cette vigilance, exception faite des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

À 12 heures, la vigilance jaune sera levée pour ces 4 départements du Sud-Ouest, alors que les Pyrénées-Orientales y retournent.

À 18 heures, 40 départements sont simultanément placés en vigilance jaune. Une vigilance jaune qui sera levée à partir de 22 heures sur tout le territoire français.

L'Auvergne-Rhône-Alpes région la plus arrosée

C'est durant la journée que les averses orageuses seront les plus virulentes, et surtout sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui concentrera l'essentiel des fortes pluies. Les risques d'orages seront concentrés en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est et à l'extrême Sud-est.

Quant aux températures, elles seront en baisse, avec 19°C en journée à Aurillac comme à Cherbourg, pour des maximales à 27°C sur les bords de la Méditerranée comme à Montpellier et en Corse.