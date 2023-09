A quelques mètres près : découvrez ce village de l'Aveyron où la fibre n'arrive pas à se connecter

En Aveyron, du côté de Capdenac-Gare, des foyers de Livinhac-le-Bas ne parviennent pas à se connecter à la fibre optique pourtant installée... depuis plus de trois ans !

Dans le village de Livinhac-le-Bas, sur la commune de Capdenac-Gare, les travaux de raccordement à la fibre optique ont été réalisés en souterrain. Cette technique évite les câbles endommagés par les intempéries et préserve l’esthétique du paysage. Sur place, tout semble normal. Au bord de la route, une affiche collée sur le boîtier de la fibre indique fièrement... "On l’a fait ! On est passé à la fibre!"

Un cri de victoire que relativise Fabien Alves, rencontré dans le village. "Quatre ou cinq foyers seulement sont raccordés, ceux qui ont la chance d’être reliés à la fibre aérienne à Vitrac. Pour tous les autres, c’est la catastrophe, on attend depuis plus de trois ans !"

Trois mètres de câble qui font la différence

Après vérification, sur la carte de France de la fibre, le village est bien indiqué comme éligible avec un point vert. Mais en réalité, il manque quelques mètres de tranchées sur la voie publique pour relier le câble qui passe sous la route à la limite de chaque propriété.

"Pour connecter ma maison, il manque seulement trois mètres de câble!" s’énerve Christian Lhérault, un autre habitant de Livinhac. "À chaque fois, Orange nous envoie un boîtier, puis un technicien d’un sous-traitant d’Orange se déplace, mais il ne peut rien faire sans le mandat ni l’équipement pour creuser une tranchée ! Ce n’est pas son job. Et on doit renvoyer le boîtier. Puis, quelques mois plus tard, ça recommence. Il me reste deux boîtiers à la maison…".

Pour Fabien Alves, les techniciens sont déjà venus à quatre reprises. Pour d’autres, ce sont déjà des dizaines de déplacements inutiles répertoriés.

Du côté de la mairie de Capdenac-Gare, le maire Stéphane Bérard affirme que « la municipalité souhaite se saisir du dossier et soutenir les démarches des riverains ».

Le dos rond d’Orange

Las de relancer l’opérateur historique, les habitants décident le 2 mai dernier d’envoyer une pétition à Christel Heydemann, directrice générale d’Orange. À ce jour, leur démarche n’a trouvé aucun écho.

Ils sont aussi régulièrement en contact avec le Syndicat d’énergie de l’Aveyron (SIEDA) en charge du déploiement de la fibre. Un membre de la direction du SIEDA explique à La Dépêche.

"Nous installons la fibre jusqu’à 100 mètres de la limite des propriétés. Au-delà, les travaux sont à la charge d’Orange, c’est prévu par contrat. Le souci technique à Livinhac, c’est que le cuivre du téléphone est enterré sans gaine, il est donc impossible d’y glisser la fibre optique."

Ce sont ces quelques mètres de nouvelles tranchées qu’Orange rechigne à creuser depuis 2020.

Lozère, Lot, Aveyron : des milliers de foyers concernés

D’après le SIEDA, qui gère aussi le déploiement de la fibre en Lozère et dans le Lot, le cas de Livinhac n’est pas isolé. "Au total, ce sont des milliers de foyers concernés sur les trois départements. C’est inadmissible, même si en pourcentage ça représente très peu d’abonnés. Nous relançons sans cesse Orange et le problème de Livinhac est bien pris en compte, mais ça n’avance pas assez vite et nous sommes impuissants."

En attendant qu’Orange fasse le nécessaire, Livinhac-le-Bas reste privé du très haut débit, bien loin des discours sur l’équité des territoires.