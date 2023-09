Prévinquières. Célestine et Kevin se sont dit "oui"

C’est entourés de leurs familles et leurs amis, que Célestine Soulié et Kévin Guyot ont officialisé leur union devant le maire, à la mairie de Prévinquières. Kévin et Célestine, jeune couple arrivé de la région villefranchoise sont devenus propriétaires, depuis trois ans, de la maison jouxtant le terrain de foot. Célestine travaille dans l’agroalimentaire et Kevin est paysagiste. Ils sont aussi les heureux parents de Jade, qui à deux ans et quelques mois, était toute heureuse d’assister à la cérémonie de mariage de papa et maman.

C’est dans une belle décapotable, que Célestine et Kevin arrivèrent devant la mairie. Dans son mot d’accueil, Christian Lacombe, maire, se dit ravi d’accueillir des jeunes couples qui viennent habiter sur la commune.

Après avoir reçu leur consentement, et la signature des registres, le maire leur adressa tous ses meilleurs vœux et une belle vie de couple et de parents.

Le cortège se rendit ensuite à l’église Saint-Martin, pour la cérémonie religieuse célébrée par le Père Monziols de la paroisse Saint-François d’Alzou. Et la fête s’est poursuivie en soirée au restaurant du village.