Malgré les dernières pluies, la sécheresse garde l'Aveyron en rouge, les restrictions d'eau maintenues

Les pluies de cette semaine n'ont pas été suffisantes pour améliorer la situation.



Lors de la première semaine du mois de septembre, aucune précipitation notable ne s'est abattue sur l'Aveyron, placé en situation de crise ou en alerte renforcée quant à la situation de ses cours d'eau et autres nappes phréatiques. La sécheresse qui a sévi en août s'est prolongée lors de cette première semaine de septembre avec des températures "nettement supérieures à la normale (+ 5°C)", note la Préfecture. De plus, un vent d'Autan persistant "a accentué l’asséchement des sols superficiels", notamment dans le Nord-Aveyron et dans les vallées du Tarn et du Dourdou de Camarès.

Si l'Aveyron a connu en ce début de semaine des averses accompagnées d'une chute des températures bienvenues, ces épisodes pluvieux passés et prévus pour la suite ne permettent pas d’envisager une amélioration notable de la situation.

Le département en rouge, maintien des restrictions

Le niveau de la majorité des cours d'eau du département est bas, voire très bas, et aucun n'est à un niveau normal, ce qui nécessite selon la Préfecture le maintien des niveaux actuels de restriction sur "les prélèvements d’eau et usages à partir du milieu naturel", en place depuis ce samedi 9 septembre.

Question sécheresse, l'Aveyron voit rouge Repro Centre Presse - Préfecture de l'Aveyron

14 zones sont au niveau de crise (rouge) :

Affluents du Lot amont ;

Truyères ;

Affluents du Lot domanial amont ;

Diège ;

Aveyron source et son bassin ;

Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur ;

Alzou et ses affluents ;

Baye et ses affluents ;

Seye et ses affluents ;

Dourdou de Camarès amont et Len

Dourdou de Camarès aval et Sorgues ;

Rance ;

Orb ;

Hérault.

7 autres zones sont au niveau d’alerte renforcée (orange) :

◦ Dourdou de Conques ;

◦ Aveyron médian et son bassin ;

◦ Basse vallée de l’Aveyron ;

◦ Serène ;

◦ Cérou non réalimenté et ses affluents ;

◦ Bonnette et ses affluents ;

◦ Affluents rive droite du Tarn médian ;

Enfin, 5 zones sont au niveau d’alerte simple (jaune) :

◦ Viaur amont (de Thuries) réalimenté ;

◦ Viaur aval (de Thuries) réalimenté ;

◦ Tarn amont ;

◦ Tarn médian ;

◦ Affluents rive gauche du Tarn médian.

A noter le maintien en vigilance du Célé.

Alerte sur l'eau potable

Concernant l'eau potable, le niveau alerte mis en œuvre depuis le 26 août 2023 sur l’ensemble du département reste en vigueur, ainsi que toutes les mesures induites.

Dans certaines communes où la situation est plus délicate, des mesures de restrictions plus dures sur l'eau potable ont été prises. "Les habitants sont invités à se rapprocher de leur mairie pour connaître les mesures de restriction les concernant", conseille la Préfecture.