Montrozier. Familles rurales a fêté ses 40 ans

Ballons multicolores et leurs sculptures, château gonflable, animation graff, ateliers jeux, bar à sirop, à bonbon, à crêpes et animation musicale attendaient les enfants et leurs parents, en ce samedi ensoleillé, au Centre de loisirs pour les inscriptions aux activités de l’année et surtout pour fêter dans la bonne humeur et la convivialité les 40 ans de l’association. Vers 16 heures, l’anniversaire a été célébré en présence du maire M. Gaffard, et de nombreuses autres personnes, dont Mme Aline Tordeux trésorière départementale de Familles Rurales, M. Jean-Paul Vergely, vice-président Aveyron de la MSA.

La présidente Émilie Falipou a rappelé que, depuis 1983, les nombreuses actions proposées ont été réfléchies avec les familles adhérentes pour répondre par des services, animations et activités de proximité, à leurs besoins en s’appuyant "sur les valeurs d’entraide et solidarité, initiative et responsabilité, participation et citoyenneté".

Elle a remercié tous les bénévoles qui ont contribué depuis 40 ans au développement de l’association, à son dynamisme, à sa volonté d’animer le territoire et de tisser des liens donnant de leur temps sans compter, et sans lesquels "rien ne serait possible". Le personnel du centre de loisirs et des microcrèches de Gages et Lioujas, les formateurs qui ont contribué avec bienveillance à l’épanouissement et au bien-être des enfants, ont été aussi remerciés.

Enfin ses remerciements sont allés aux partenaires qui ont accompagné l’association depuis sa création : la Fédération départementale de Familles Rurales, les partenaires institutionnels : la MSA et la Caf, la précédente communauté de communes Bozouls Comtal à l’origine de la création des microcrèches, les municipalités successives de Montrozier qui ont toujours été à l’écoute de l’association.

Les nombreuses activités en direction des jeunes et des adultes ont été évoquées sans passer sous silence la prise en régie directe soudaine, depuis le 1er janvier 2023, par la communauté de communes Comtal Lot Truyère des microcrèches, sans discussion et échanges avec les gestionnaires.

Aline Tordeux pour la Fédération a rappelé le rôle d’accompagnement de celle-ci et félicité l’association, Jean-Paul Vergely pour la MSA a rappelé les valeurs communes MSA et mouvement Familles Rurales, soulignant le rôle de la MSA dans la création des deux premières microcrèches du département de l’Aveyron, gérées avec compétence et rigueur par l’Association et retirées sans concertation. Enfin, le maire a remercié l’association pour tout le travail accompli.

C’est par le pot de l’amitié que s’est terminé ce bel anniversaire.