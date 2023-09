Laissac-Sévérac l'Église. Les inscriptions sont ouvertes pour le 13e concours de bœufs de Noël

L’association du marché aux bestiaux organise le 13e concours des bœufs de Noël à Laissac, samedi 2 décembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre. Ce concours concerne les génisses, vaches et bœufs issus de la région Occitanie et du département du Cantal, de races à viande uniquement ou de croisements issus de ces races, nés après le 3 décembre 2013 et avant le 3 juin 2021. Ils doivent être en outre issus d’un cheptel de propriétaire détenteur (pas de pension) et entrés chez le propriétaire exposant avant le 2 septembre 2023.

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur simple demande, au secrétariat de la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église, par téléphone au 05 65 69 62 80 ou par mail à l’adresse :

amblaissac@gmail.com

ou au poste de péage du foirail le mardi matin.