Onet-le-Château. Une nouvelle saison dense qui promet de beaux moments de partage culturel

En introduction de cette belle soirée de présentation de la saison culturelle, Gulistan Dincel pour la mairie, Dominique Gombert pour Rodez Agglomération et Valérie Abadie-Roques pour le Département ont tous mis en avant leur partenariat, eu un mot chaleureux de bienvenue pour les spectateurs et des remerciements appuyés en direction de toutes celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce nouveau programme, que Lucie Turon résumera "Vous étiez là aux saisons précédentes, mais on va encore vous titiller pour que vous veniez encore plus nombreux !".

Une 12e saison qui a démarré très fort fin août, avec le concert de Chef & the gang au château et qui se poursuivra avec plus de 80 propositions sur la saison entière entre La Baleine, le Krill et la médiathèque, que Lucie Turon puis Robin Mur ont déroulé avec quelques mots d’explications et des extraits bien choisis. Une présentation savamment orchestrée, pour donner envie de venir et de revenir et vu l’attroupement qui s’est formé à l’issu pour réserver des places, alors que les autres personnes se pressaient pour aller applaudir le groupe Berzinc, en concert gratuit sur la scène du Krill, pour un grand moment de chansons françaises "revisitées", on peut penser que l’objectif est en passe d’être atteint. La saison s’est ouverte ce mercredi pour la médiathèque avec le premier rendez-vous conte et se poursuivra pour La Baleine du 26 au 29 septembre, avec le festival Rire Onet et notamment Sandrine Sarroche, mais aussi Marion Mezadorian et Fréderick Sigrist.

Quant au spectacle gratuit prévu initialement au Krill dans le cadre du festival, avec les Perturbateurs (le 27 septembre à 15 heures), il est remplacé par le spectacle de magie comique "Franki le Fakir et Cie" proposé par Loktan, avec une sélection de tours de magie, ainsi que des gags comiques et burlesques…

Plus d’informations sur

la programmation complète :

la-baleine.eu ou www.onet-le-chateau.fr.