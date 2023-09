Football : Onet en deux temps face à Druelle en Coupe de France

Bobek et ses coéquipiers ont ronronné en première avant de dérouler face aux voisins druellois (0-5), samedi 16 septembre, à l'occasion du troisième tour de la Coupe de France.

Les Castonétois ont fait le boulot, samedi 16 septembre sur le synthétique de Druelle, en allant s’imposer largement (0-5). Pourtant, et contrairement à ce que le score peut laisser penser, ce 3e tour de la Coupe de France n’a pas été un long fleuve tranquille pour les joueurs de l’OCF. Au moins pendant quarante-quatre minutes.

Ce n’est pas le coach visiteur, Yoan Boscus, qui dira le contraire, lui qui n’a cessé d’haranguer ses ouailles lors du premier acte. Ses protégés ayant eu bien du mal à se mettre dans le match. "On savait qu’il fallait être capable de marquer vite et cela n’a pas été le cas. Nous aurions dû être techniquement meilleurs et avoir plus de conviction. Ça nous aurait soulagés", constatait-il à l’issue de la rencontre. Ce sont donc les Druellois, rendant deux divisions sur le papier (de R2 à N3), qui en ont profité pour résister tout au long des quarante-cinq premières minutes. Parvenant même à s’infiltrer à plusieurs reprises dans la surface adverse. Néanmoins sans mettre en danger Mohimont, le portier castonétois.

Lacabane, Deplace, Ahammout ou Bobek ont pris leur chance pour mettre à contribution Ryngielewicz mais ce dernier se montrait intraitable jusqu’à la dernière minute de cette première mi-temps. Un corner de Malrieu et un oubli défensif plus tard, l’OCF ouvrait le score par Ritas, bien esseulé dans la surface de réparation, d’un plat du pied imparable. Les visiteurs avaient fait le plus dur. Les oranges pouvaient s’en mordre les doigts.

"On concède le corner car on met du temps à se replacer. Sur celui-ci, on manque deux fois le ballon. C’est rageant. Cela a anéanti notre première mi-temps. Puis, nous prenons le deuxième et le troisième but dès le retour des vestiaires. C’est dommage", regrettait Laurent Poujol, l’entraîneur des Druellois.

Première pour Angles

Un terrible retour des vestiaires pour les locaux qui ont subi le réveil de Deplace and Co. Lacabane doublait la mise avant que Deplace n’y aille d’un doublé tout en gratifiant le public d’un geste technique de toute beauté avant d’aller tromper le malheureux Ryngielewicz.

Yoan Boscus en a profité pour faire tourner son effectif à l’heure de jeu et offrir ses premières minutes avec l’équipe fanion au jeune Sacha Angles. Ce dernier ne pouvait espérer meilleur début avec les "grands" en s’offrant la cinquième et dernière réalisation des siens. Une entame parfaite dans la compétition pour l’OCF qui avait atteint le 8e tour la saison dernière en réalisant le record du club.

Ces jaune et bleu là en sont encore loin. Mais la première étape a été franchie avec brio. "C’est toujours difficile ces premiers matches, il faut les prendre au sérieux." Yoan Boscus et les siens peuvent désormais se consacrer à la prochaine réception d’Argelès, samedi 23 septembre, pour le compte de la 4e journée de National 3.