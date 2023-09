Pétanque Open : ces deux équipes aveyronnaises restent invaincues !

Après trois rencontres de championnat des clubs, les positions se sont éclaircies, et seules deux formations sur les 18 du district engagées n’ont pas connu la défaite : les féminines de Saint-Côme-d’Olt et Saint-Côme I.

Avec 2 nouvelles rencontres ce dimanche 17 septembre, à Lunac et aux Quatre-Saisons pour les féminines, Naucelle, Laissac, Saint-Côme-d’Olt et Lacroix-Barrez en Open, on connaîtra déjà les formations qui peuvent prétendre à la qualification, et celles qui sont menacées par la descente.

Féminines

Division 1, poule A : Lunac I 10- P. Carladez 2 ; Le Gua 8- Rieupeyroux II 4 ; La Primaube I 7-Ambeyrac 5 ; Rignac 10- P. Carladez 2 ; Ambeyrac 8- Rieupeyroux II 4 ; La Primaube I 10- Lunac I 2.

Division 2, poule B : La Primaube III et Saint-Côme-d’Olt 6-6 ; Laissac-Bertholène 9- Villefranche 3 ; Espalion 7- Quatre-Saisons III 5 ; La Primaube III 8- Espalion 4 ; Quatre-Saisons III 8- Laissac-Bertholène 4 ; Saint-côme-d’Olt 12- Villefranche 0.

Open

Division 2, poule A : Naucelle I 26- Saint-Geniez-d’Olt I 10 ; Espalion I 26- Sainte-Geneviève I 10 ; PJ. Millau II 20- Olemps-La Mouline II 16 ; Onet village I 34- Saint-geniez-d’Olt I 2 ; Sainte-Geneviève I 30- PJ. Millau II 6 ; Olemps-La Mouline II 26- Naucelle I 10.

Division 3, poule A : Saint-Côme-d’Olt I 26- Saint-Geniez-d’Olt II 6 ; Espalion II 28- Le Nayrac I 8 ; P. Carladez 36- Villecomtal 0 ; Saint-Geniez-d’Olt II 20- Saint-Cyprien 16 ; Espalion II 30- Villecomtal 6 ; Saint-Côme-d’Olt I 20- P. Carladez 16. Division 3, poule D : Olemps-La Mouline IV 26- P. Carladez III 10 ; Espalion III 30- Sainte-Geneviève II 6 ; La Primaube III 20- Flavin II 16 ; Laissac-Bertholène II 34- Olemps-La Mouline IV 2 ; Sainte-Geneviève II 20- Flavin II 16 ; La Primaube III 24- P. Carladez III 12. Division 4, poule C : Ceignac III 22- Laissac-Bertholène I 14 ; Lax 24- Sainte-Geneviève III 12 ; Bozouls 28- Saint-Côme-d’Olt II 8 ; Onet Village III 32- Ceignac III 4 ; Saint-Côme-d’Olt II 22- Sainte-Geneviève III 14 ; Laissac-Bertholène I 24- Bozouls 12.