Espalion. Une année de transition pour le handball-club

Ce week-end l’équipe fanion a entamé sa saison en Pré-Nationale à Vaunage avant de recevoir le ROC samedi prochain.

La marche en Nationale 3 était un peu trop haute pour Espalion pourtant auréolé de son titre de champion d’Occitanie. Avec un effectif un peu juste qui s’est parfois démobilisé, la sanction a été immédiate avec retour à la case Pré-Nationale dès la fin de saison.

Aujourd’hui, c’est avec un effectif rajeuni avec l’appoint de quelques ex-moins de 18 prometteurs (Arthur Gourdon, Paul Bouloc, Félix Amicet, Mathis Do Bento, Enzo Ribéro…) encadrés par quelques joueurs "expérimentés" que le nouvel entraîneur Milenko Kojic (ancien du ROC) entame le championnat. Un championnat dans une des deux poules géographiques d’Occitanie à 12 clubs avec quelques vieilles connaissances comme le ROC, Saint-Affrique, Rignac-Doudou-Vallon, l’Union, Tournefeuille mais aussi Narbonne, Montauban, Frontignan, Vaunage, Lansargue, Pays de Nestes. Une poule avec pas mal d’inconnues avec quatre équipes réserve (L’Union, Tournefeuille, le ROC et Thau-Frontignan) aux effectifs fluctuants, dépendant de celui de leur équipe fanion mais où Frontignan fait déjà figure d’épouvantail sur le papier. Une poule où seuls les deux ou trois premiers disputeront la montée dans des rencontres croisées avec ceux de l’autre poule. Pour le coprésident Jean-Paul Marcillac "on va essayer d’accrocher le wagon de tête et puis on verra". Pour cela l’équipe peut compter sur la rigueur de son nouveau coach, artisan de la montée avec le ROC.

L’équipe senior 2 évoluera en championnat territorial avec Carmaux, Rignac-Dourdou-Vallon, le ROC et Villefranche avec l’ambition de faire aussi bien que l’année passée.

Autre bonne nouvelle, le club va engager deux équipes seniors filles coachées par Aurélien Cayrel. L’équipe I évoluera avec Ouest-Aveyron, Rignac-Dourdou-Vallon, Albi, Gramat et Saint-Céré.

Un club formateur

Chez les jeunes, la préparation de la relève (moins de 18 et moins de 15) est toujours confiée à Leszek Kudlak et Jean-François Méric. Avec les bons résultats que l’on connaît ! Bien évidemment, le club va aussi aligner des équipes dans toutes les catégories de l’école de hand.

Cet engagement lui a valu d’être labellisé "club formateur" par la Fédération. Rançon du succès, cette multitude d’équipes n’est pas sans poser des problèmes au moment de trouver des créneaux pour l’occupation du gymnase ! "Nous risquons même d’être obligés de limiter certains entraînements".