Quésaco : le "monk mode", cette méthode monacale censée booster la productivité au travail

(ETX Daily Up) - Une nouvelle tendance utilisée dans le monde du travail est devenue virale sur TikTok : le "monk mode", ou "mode moine" en français. Cette méthode de concentration permettrait de gagner en efficacité, et donc en productivité.

Comme son nom l’indique, le "mode moine" consiste à maximiser ses capacités en adoptant le style de vie studieux et solitaire des ecclésiastiques. Cela implique de méditer, d’éteindre son téléphone, de se couper des réseaux sociaux et de limiter ses interactions avec des collègues qui pourraient nuire à votre productivité. Certains adeptes de cette méthode de concentration vont plus loin en délaissant leur vie sociale ou en s’abstenant de consommer certaines substances (alcool, café, sucre), afin de devenir des "machines de guerre" imperturbables.

Le "mode moine" s’inspire de méthodes de développement personnel, en vogue depuis des années, pour améliorer les capacités d’apprentissage et de mémorisation au travail. Il a été conceptualisé pour la première fois dans les années 2000, même s’il est récemment revenu au goût du jour sur les réseaux sociaux. Le hashtag #monkmode comptabilise 67,4 millions de vues sur TikTok, la plateforme de prédilection des jeunes pour parler de leur vie professionnelle. Les vidéos où il apparaît vantent les mérites de cette technique auprès d’un public essentiellement masculin.

Car les partisans du "mode moine" sont souvent des jeunes hommes, qui cherchent à optimiser leur travail et à s’enrichir en s’abreuvant de discours inspirationnels. Ils prônent l’importance de l’auto-discipline et de la productivité pour réussir professionnellement. L’un des fervents défenseurs de cette méthode est Iman Gadzhi, un entrepreneur d’une vingtaine d’années à la tête de l’agence de communication IAG Media et de Grow Your Agency, un organisme de formation qui ambitionne de "réformer le système éducatif en proposant les meilleurs programmes de commerce en ligne que le monde ait jamais connus". Ses vidéos sur les bienfaits du "mode moine" sont visionnées par des dizaines - voire des centaines - de milliers d’utilisateurs de TikTok.





Une question d'équilibre

Pourtant, rien ne garantit que le "mode moine" permet d’augmenter sa productivité. Des chercheurs allemands et britanniques ont découvert en 2018 que la pratique de méditation de pleine conscience pendant dix minutes par jour améliore la concentration et la mémoire de travail. Suffit-il donc de méditer et se couper de toutes sources potentielles de distraction pour améliorer ses performances professionnelles ? Rien n’est moins sûr.

En effet, la productivité va de pair avec… l’improductivité. Il est essentiel de prendre du temps pour soi pour mieux se plonger dans son travail le temps venu. De plus, l’isolement social qu’implique la méthode du moine peut être délétère pour le bien-être mental. Il faut donc faire attention de ne pas s’épuiser à la tâche en essayant de répondre à des exigences de productivité accrues.