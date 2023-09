Laissac-Sévérac l'Église. Entre les Virades de l’espoir et Octobre rose, la commune en mode solidarité

La solidarité n’est pas un vain mot à Laissac puisque cet automne, plusieurs actions pour aider la recherche médicale vont s’y dérouler. Tout d’abord, ce sont les Virades de l’espoir qui ont lieu ce week-end avec un programme étoffé qui permettra à chacun de s’investir sous la forme qui lui agrée le plus.

La manifestation débutera vendredi soir avec un apéro-concert animé par le groupe Anka à partir de 19 heures.

Samedi, randonnée pédestre organisée par l’association "les sacs à dos" : départ à 10 heures devant le centre administratif.

L’après-midi, de 14 heures à 17 heures, jeux pour les enfants : tir à l’arc, escalade, tyrolienne et structures gonflables sur le foirail des ovins. Le soir, à partir de 20 heures, repas moules frites avec tirage de la Super tombola (vente de tickets à l’office de tourisme ou à la maison de la presse et durant les deux soirées). Dimanche, vide-greniers toute la journée au foirail des bovins, sans réservation.

Les organisateurs souhaitent une participation massive à cet évènement national pour soutenir la recherche, l’espoir et la vie dans une ambiance chaleureuse, conviviale et animée, car malgré d’immenses progrès, réalisés grâce à l’implication de tous, la mucoviscidose ne se guérit toujours pas.

Ensuite, l’Hvar (Haute vallée Aveyron rugby) lance l’opération Octobre rose qui se déclinera sous la forme d’animations diverses durant tout le mois d’octobre. Mais d’ores et déjà, il est possible d’acheter, du 19 au 28 septembre, des parapluies à suspendre dans les centres-villes de Laissac et de Sévérac-l’Église au prix de 5 euros.