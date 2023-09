Séisme au Maroc : quatre camions d'Emmaüs partis ce mardi de Rodez en route vers le Haut Atlas

Après avoir collecté de nombreuses denrées, l'antenne ruthénoise d'Emmaüs a lancé son premier départ vers le Maroc. Un périple humanitaire de plus de 2 000 km s'organise, direction Marrakech, puis le Haut Atlas.

Un exceptionnel convoi humanitaire s'est élancé depuis Rodez ce mardi 19 septembre peu avant midi. Trois camions d'Emmaüs à Rodez, qui seront rejoints par un quatrième à Millau, sont partis depuis les locaux de l'association, pour un périple de plus de 2 000 km à destination de Marrakech, avant de rejoindre la région de Taroudant, et divers villages sinistrés.

A lire aussi : Séisme au Maroc : "Une scène apocalyptique", témoigne une Aveyronnaise sur la place Jemaa-El-Fna vendredi soir

Pour rappel, dans la nuit du 8 septembre dernier, un séisme de magnitude 7 frappe le Maroc, et plus particulièrement le sud du pays et la chaîne de montagnes du Haut Atlas, ayant fait plus de 2 900 victimes. En France, rapidement, un vaste élan de solidarité s'est mis en place pour venir en aide aux sinistrés, et l'Aveyron n'a pas fait exception.

A lire aussi : Aveyron : Emmaüs lance un appel aux dons pour les sinistrés du séisme au Maroc

À la mosquée de Rodez, au Secours populaire, auprès de l'association Asif, à la Ville ou bien évidemment à Emmaüs, des cagnottes ou des accueils exceptionnels de dons sont organisés. Et le résultat est probant. La preuve, trois camions de 20 m3 de contenance chacun ont été remplis, et un quatrième de Millau a rejoint le cortège.

Un afflux de dons

"Nous transportons les dons que nous avons reçus directement ici, mais également ceux de l'association aveyronnaise de solidarité envers le Maroc Asif, et de la mosquée de Rodez", présente Véronique Magnaux, responsable d'Emmaüs à Rodez et Villefranche-de-Rouergue.

L'antenne ruthénoise d'Emmaüs était sur le pont pour préparer ce grand départ. Centre Presse - A. R.

Des denrées diverses et variées comme des couvertures, des couches et des vêtements pour bébé, divers produits d'alimentation non périssables, de l'eau, des toiles de tentes, des petits matelas ou encore des lits de camp remplissent ces véhicules. Au côté de la responsable, sept autres personnes embarquent pour ce convoi humanitaire, et se relaieront au volant.

A lire aussi : Séisme au Maroc : après la catastrophe, l'Aveyron se mobilise pour venir en aide aux sinistrés

Car c'est un vrai périple qui attend ce cortège de Rodez à Algérisas tout au sud de l'Espagne, où les quatre camions embarqueront sur un ferry jusqu'à Tanger, avant de rejoindre Marrakech par les autoroutes marocaines. De là, en fonction des opportunités et des autorisations, l'objectif pour ces huit volontaires sera de rejoindre des villages sinistrés de la vallée de l'Ourika ou de la région de Taroudant.

Plus de 24 h de route

"Un long périple nous attend, je ne sais pas quand nous allons arriver. Mais cela risque de nous prendre au moins 24 h. Surtout si l'on rencontre des difficultés à la douane", raconte Célian, qui embarque dans l'un des camions.

L'antenne ruthénoise d'Emmaüs était sur le pont pour préparer ce grand départ. Centre Presse - A. R.

L'accès vers les régions sinistrées peut être difficile. Mais l'association compte sur l'aide de plusieurs contacts établis sur place et la connaissance du territoire de certains chauffeurs d'origine marocaine, dont la maîtrise de l'arabe sera un apport essentiel. "L'année dernière, nous étions partis en Ukraine, et tout s'était déroulé sans encombres. Alors je ne vois pas pourquoi cela n'en serait pas de même cette fois-ci au Maroc !", se rassure Véronique Magnaux. En leur souhaitant bonne route.