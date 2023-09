L'Aveyronnais Lucas Tousart retrouve la Ligue des Champions face au Real Madrid : où et quand voir son match ?

L'Aveyron aura les yeux rivés sur la première journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Lucas Tousart, qui a fait ses classes à Rignac et à Rodez, défie le Real Madrid, ce mercredi 20 septembre 2023.

L'Aveyron en Ligue des Champions ! Ce mercredi 20 septembre 2023, Lucas Tousart, qui a grandi et fait ses classes à Rignac en passant par le Rodez Aveyron Football, entre en lice dans la reine des compétitions européennes de football. Avec l'Union Berlin, il s'attaque à un très, très gros morceau.

Chez l'ogre madrilène

Le milieu de terrain va disputer la première rencontre de cette phase de groupes sur un terrain royal. C'est au stade Santiago Bernabeu de Madrid que Lucas Tousart et les Berlinois vont lancer leur campagne en coupe d'Europe, face au Real. Un immense défi pour le club allemand, qui croise le fer avec l'équipe la plus titrée de la compétition (14 sacres).

Transféré cet été

Pour rappel, le joueur de 26 ans a été transféré dans l'autre club de la capitale, Outre-Rhin, durant le mercato estival de 2023. Il est passé du Herta, qu'il avait rejoint en quittant Lyon en 2020, à l'Union, 4e du dernier championnat d'Allemagne. Qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'équipe dirigée par Urs Fischer s'est donc attaché les services de Lucas Tousart.

Déjà rompu aux joutes de l'Europe

L'ancien jeune élément du RAF ne découvrira pas la Ligue des Champions, ce mercredi soir. Il a déjà eu l'occasion d'y goûter à l'occasion de son passage à Lyon. En 2016, en 2019 et en 2020, le milieu de terrain a entendu à plusieurs reprises l'hymne de la Champions League.

Il a d'ailleurs marqué au Camp Nou le seul but de l'OL contre le FC Barcelone (5-1), à l'occasion du huitième de finale retour en 2019. Mais surtout, l'Aveyronnais a trouvé le chemin des filets un an plus tard, au même stade de la compétition, face à la Juventus. Au Parc OL, les Lyonnais s'imposaient alors 1-0 grâce à la réalisation de l'ancien Ruthénois, avant de valider leur qualification à Turin (2-1).

Lucas Tousart a aussi pu disputer, toujours sous les couleurs des Gones, la Ligue Europa, en 2017 et en 2018. Il a scoré en 16es de finale face à l'AZ Alkmaar, en 2017, lançant ses partenaires vers une victoire éclatante en match aller (4-1), avant une démonstration au retour (7-1).

Où et quand voir le match ?

Depuis son départ de Lyon, Lucas Tousart n'a plus disputé de coupe d'Europe. Ce déplacement à Madrid signera donc son grand retour sur la scène européenne. Et quel retour, face au Real Madrid ! C'est à 18 heures 45 que le coup d'envoi du match entre les Merengues et l'Union Berlin sera donné. Il sera diffusé en direct sur beIN Sports 1.