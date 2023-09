Onet-le-Château. L’heure de la reprise a sonné à l’OCTC

La salle dédiée au premier étage de l’espace sport et loisirs (Le Spot) de la route d’Espalion a repris du service depuis mardi dernier et on entend de nouveau les petites balles crépiter sur les nombreuses tables bleues.

Une nouvelle saison pour le club castonétois avec un bureau "fraichement" élu (lors de la dernière AG), autour du président Jérôme Costacalde et de nouvelles recrues, suite à la fusion avec le club de Sébazac, mais aussi avec les contacts réalisés lors des événements sportifs de la rentrée (notamment Vitalsport et la fête du sport).

Les entraînements se déroulent tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 et le mercredi de 17 h 30 à 19 heures pour les jeunes de l’école : "L’OCTT est ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, et de tous niveaux, que ce soit en loisirs, en compétitions, ou en handisport. Il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte, vous serez bienvenu. Vous pouvez aussi venir juste pour essayer, voir si ce sport vous convient : trois séances gratuites sont offertes" précise le président Jérôme Costecalde. On l’aura compris, une ambiance certes sportive, mais aussi conviviale et solidaire, Un club qui fleure bon le plaisir d’échanger quelques balles ou quelques bons mots, que ce soit en loisirs ou en compétition. Contact : 05 65 67 28 51.