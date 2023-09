Saint-Saturnin-de-Lenne. Pendaison de Crémaillère au St Sat

Amarian Chatelain avait beaucoup de pain sur la planche ; il lui a fallu une bonne dose de patience, plusieurs cuillères de persévérance et une montagne de courage, mais sa recette a bien fonctionné et il a pu ouvrir son restaurant "Le Saint Sat" en temps et en heure.

Ainsi, ce vendredi 15 septembre avec le concours de la municipalité et de l’élan de Saint Sat, il a pendu la crémaillère de son établissement. Il avait convié ses amis, ceux qui ont participé à l’emménagement et ceux qui souhaitent participer avec lui à une nouvelle dynamique de la vie locale. Ils sont venus nombreux, très nombreux !

Sur le Pré de la Clastre, devant le restaurant, trois cent cinquante convives environ ont partagé le premier repas ; les autres sont restés autour des barnums. Tous ont apprécié l’animation du groupe la Deryves. Après cette soirée mémorable, comment ne pas avoir envie de revenir savourer de bonnes recettes dans l’intimité de la salle du "Saint Sat".