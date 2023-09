Laissac-Sévérac l'Église. Repas du Clouquié

Samedi 16 septembre, le club du Clouquié de Sévérac-l’Église organisait un repas pour ses adhérents à la salle des fêtes du village. Ce fut un moment sympathique et convivial autour d’une bonne table, qui a permis aux membres du club de faire connaissance avec les nouveaux adhérents. Ce fut également l’occasion de retrouver les plus âgés qui ont plus de difficultés à participer aux sorties du club mais qui sont ravis de prendre part à un évènement gastronomique sur place, et l’aligot en provenance de Laguiole, était excellent. Le prochain rendez-vous du Clouquié sera le dimanche 22 octobre pour son quine annuel.