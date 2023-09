Salles-Curan. Un nouveau cadre de bien-être et de spiritualité au Bois de Serres

"Lapaz en Lévezou" (la paix en Lévezou), est un havre de paix, de douceur, de bien-être niché au fond du Bois de Serres, près du lac de La Gourde à Canet-de-Salars. Installée dans sa maison ossature bois sur pilotis au milieu des hêtres, des chênes, des houx et des noisetiers, bercée par le chant du vent, des oiseaux et le bourdonnement des abeilles, la maîtresse des lieux, Nathalie-Marie Ferrié, accueille toute personne éprouvant le besoin de se reposer après des épreuves lourdes à gérer psychologiquement, le besoin de se relâcher nerveusement, de se ressourcer, de trouver un nouvel équilibre, une sérénité.

Le lieu est composé d’une grande salle (40 m2) pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, de grandes baies vitrées pour laisser entrer la lumière ; à l’extérieur une magnifique terrasse circulaire fait le tour de la maison en bois Douglas laissant passer les fougères qui poussent en toute liberté, clin d’œil de Nathalie-Marie à l’Amazonie, étape de son parcours chamanique en 2007 et 2009.

Cet endroit discrètement retiré du monde sera propice aux ateliers chamaniques, de développement personnel, d’épanouissement de l’être et de méditation que la thérapeute proposait déjà dans sa maison au bord du lac de Pareloup à Salles-Curan. Dans un monde violent et perturbé, elle propose un espace dédié aux chercheurs de bien-être, de plus en plus nombreux à pratiquer ces disciplines, des séances de méditation, de qi-gong, yoga, chant, etc. Nathalie Marie peut mettre son local à la disposition d’intervenants, d’enseignants, de thérapeutes et d’artistes.

Les prochains ateliers : 14 octobre : Chemin de vie, Chemin d’âme – 18 novembre : Le Pardon – 3 décembre : Tendance et Météo Personnelle 2024 – Tarot & numérologie- Programmation à venir : qi-gong avec Djamel Benghanem de l’association "Le souffle du roseau", chant sacré avec Camille Rizard et Xavier Martin. Renseignements, calendrier et prise de rendez-vous au 06 40 06 57 30 et sur son site : latoutformation.fr