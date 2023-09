Olemps. Avec l’association de vol libre Rabal’air, ils ont pu tester le parapente en biplace

L’association de vol libre de la commune, Rabal’air, organisait une journée découverte du parapente en biplace à Cassagnes-Comtaux. Objectif du jour, faire découvrir le merveilleux monde aérien en parapente.

Visiblement la mission est plus que réussie, pas moins de 35 personnes ont pu profiter des joies du parapente en biplace grâce aux 5 "biplaceurs" qualifiés de l’association. La recette fut simple, une météo estivale toute la journée, un vent plus que favorable pour ravir ces mordus de vol libre, de la bonne humeur et des sourires à foison. Les parapentistes du jour ont pu pleinement profiter d’un nouveau point de vue sur le vallon, le village de Clairvaux, le château de Panat et les célèbres vignes. Il paraît même qu’un vigneron bien connu de Clairvaux aurait quitté son vignoble pour prendre un peu l’air avant les vendanges !.

Les 35 chanceux du jour ont tous atterri les yeux remplis d’étoiles et le sourire bien accroché jusqu’aux oreilles. "Merci beaucoup à tous pour cet excellent 1er vol qui donne immanquablement envie de recommencer. Et un merci tout particulier à mon pilote qui a su me mettre en confiance ! Super-initiative !" confiait Audrey dès son atterrissage.

Pour les membres de Rabal’Air, ces sourires émerveillés et les débriefes enthousiastes des passagers furent les meilleures des récompenses. Cette manifestation a été possible grâce aux 5 biplaceurs qualifiés du club mais aussi aux 13 bénévoles qui ont assuré l’accueil, l’organisation des passages, l’assistance au décollage, les navettes en voiture, etc.

Même si Millau reste un haut lieu du parapente, le pays ruthénois et ses 1 000 recoins pentus du Vallon de Marcillac n’ont rien à envier au sud Aveyron. Envie d’essayer, contactez donc les Rabal’Air au plus vite !

L’association remercie les propriétaires de sites de décollage à Cassagnes et d’atterrissage à Clairvaux, ses adhérents bénévoles, Décathlon qui a mis à disposition des barnums, et tous qui sont venus s’essayer au vol libre. Infos et contacts : rabalair@gmail.com – 06 82 47 50 01.