Saint-Léons. La maison natale de J.-H. Fabre passionne

La maison natale Jean-Henri Fabre a récemment attiré la foule des grands jours en cette année du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre. Tout au long de l’après-midi plusieurs dizaines de personnes sont venues visiter ce lieu cher à Saint-Léons et à ses habitants. Les membres de l’association ont accueilli des touristes, des familles, des gens du coin ravis de voir le site ouvert et de pouvoir en profiter gratuitement. Les visiteurs se sont régalés de la visite de cette maison natale, de l’histoire et des anecdotes de la statue qui trône dans le jardin entre menthe et romarin, de textes de Fabre lu avec passion, de profiter d’une exposition sur Fabre et découvrir des livres sur la vie de l’entomologiste. Les bénévoles motivés ont la volonté de redynamiser l’association des Amis Jean-Henri Fabre et élaborent plusieurs projets pour l’année prochaine.