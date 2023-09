Comps-la-Grand-Ville. L’ADMR reste au plus près des familles et des personnes vulnérables

Lors de la dernière réunion de planning de l’ADMR Comps-Salmiech, la gendarmerie de Cassagnes-Bégonhès, représentée par M. Auberval, est venue sensibiliser les aides à domicile à une démarche de prévention sur d’éventuels dangers. M. Auberval précisait aux salariés comment donner les bons réflexes aux personnes vulnérables. Quelle attitude avoir face à des réalités et des situations inattendues de plus en plus fréquentes, même en milieu rural, sur les arnaques de toutes sortes pouvant engendrer vols, cambriolages ou autres dangers.

Des flyers seront distribués à chaque famille aidée, par leurs aides à domicile, en partenariat avec la fédération ADMR, le Crédit agricole et la gendarmerie.

Dans une deuxième partie, la présidente Mme Vernhes a fait un rapide bilan d’activités de ce 1er semestre qui affiche une légère hausse d’activité par rapport à 2022. En ce qui concerne les différentes animations, l’ensemble du bureau a décidé de prendre contact avec 2 groupes de théâtre, pour préparer le goûter de fin d’année.

Quant au projet d’animations régulières, avec le foyer logement du Théron, Mme Vernnhes a précisé qu’"avec les bénévoles de l’association, nous avançons, nous avançons et nous vous tiendrons informés".

Jus de fruits et gâteaux secs terminaient la rencontre.