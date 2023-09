Estaing. Une belle journée nettoyage

Récemment, un groupe d’une quinzaine d’habitants de Saint-Geniez-des-Ers et des alentours s’est retrouvé pour nettoyer le village. Fortement motivé et bien équipé, tout le monde s’est mis à l’œuvre pour effectuer divers travaux de nettoyage, d’entretien et de débroussaillage dans le village, le long du mur de la route ou encore la croix de La Garde… A midi, tous les participants ont partagé, dans la convivialité, un repas préparé et offert par le comité d’animation de Saint-Geniez-des-Ers.

Cette journée, dédiée à l’entretien du village et de l’environnement, a permis de voir que toutes les générations avaient répondu favorablement, même quand il est nécessaire de se retrousser les manches.