Montrozier. Deux recrues au centre accueil et loisirs

Le centre accueil et loisirs a recruté pour l’année 2023-2024 deux jeunes personnes qui vont rejoindre l’équipe dynamique du centre. Swann Costes jeune animatrice avec un Bafa en poche et un bon contact avec les enfants, est venu préparer un BTS en formation pendant trois années. Elle est titulaire d’un bac STL mais préfère pour le moment abandonner cette filière. Swann est une jeune fille souriante, pleine d’énergie. Quand elle n’est pas au centre de loisirs, elle travaille avec son père qui a une entreprise qui répare les stores et les volets sur Gages. Et comme elle le dit elle-même pour le moment tout ça est très bien. Jorys quant à lui est en contrat d’apprentissage pour passer le diplôme de BPJeps. Jeune homme de 19 ans, il suit une formation en alternance chez SPE à Rodez. Il est heureux d’intégrer le centre et souhaite donner le meilleur à son équipe. Élodie directrice d’accueil et loisirs est ravie de ces recrues.