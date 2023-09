Laissac-Sévérac l'Église. En visite au marché aux bestiaux

Mardi, au marché aux bestiaux, David Minerva, maire de Laissac-Sévérac-l’Église, et les agents municipaux présents au sein du marché ont accueilli un groupe de jeunes du lycée agricole de Figeac.

Ces étudiants, originaires de toutes les régions de France, sont actuellement en formation dans le cadre d’une certification de spécialisation "acheteurs et estimateurs de bétail".

Ils sont en contrat dans des entreprises de commerce de bestiaux pendant un an et dans le cadre de leurs études, ils sont amenés à visiter des marchés, de gré à gré ou au cadran, et des abattoirs. Ils ont, donc, écouté très attentivement le maire dans sa présentation du fonctionnement du marché : du règlement, de l’organisation et de la commission de cotation.

Cette première rencontre a permis de lancer la session de formation 2023-2024. Il s’agit de treize garçons et trois filles qui viendront régulièrement à Laissac pour approfondir leurs connaissances pratiques sur ce métier, auprès des négociants en bestiaux.

Tout sera mis en œuvre, bien évidemment, pour leur donner envie de fréquenter le marché, plus tard, dans le cadre de leur activité professionnelle.