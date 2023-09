CARTE ANIMÉE. Un coup de froid, puis un coup de chaud : un week-end où le soleil revient

Une fois n'est pas coutume, Météo France n'a placé aucun département en telle ou telle vigilance, ces samedi 23 et dimanche 24 septembre.

Ce week-end, on se met au vert. Alors que ce vendredi 22 septembre, 36 départements étaient encore en vigilance jaune pour les orages jusqu'à minuit, dont deux également en vigilance "pluie inondation" (Landes et Pyrénées-Atlantiques), Météo France a placé tout le pays en vert pour la journée de samedi 23 septembre, et ce sera sûrement le cas ce dimanche 24.

Ce week-end, on se met au vert. Capture d'écran - Météo France

Samedi, le ciel sera nuageux avec de belles éclaircies, et quelques averses éparses, notamment sur le Cantal, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques dans la matinée, puis le Grand Est, le Cantal encore et la Haute-Garonne dans l'après-midi, le ciel se dégagera plus franchement en soirée sur l'ensemble du pays.

Et dimanche 24, le soleil restera prédominant sur la France, à peine un ciel voilé sur l'ouest, du côté de la Bretagne.

Jusqu'à +6°C entre samedi et dimanche

Où est la différence alors entre samedi et dimanche ? Dans les températures. Samedi, c'est une masse d'air froid qui règnera encore sur la majeure partie du pays, alors que dimanche, même si les températures seront fraîches le matin (2°C prévus à Rodez), c'est un front chaud venu d'Espagne qui viendra s'installer sur le pays et réchauffer la journée. Conséquence, les températures prendront 2 à 3°C sur le nord de la France, 3, 4 à 5°C sur le sud et jusqu'à 6°C dans le Massif central.

Une chaleur d'après-midi du moins, qui devrait perdurer lundi et mardi.