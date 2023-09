Espalion. Handez, vivez, bougez durant dix mercredis

Les seniors sont invités à participer à des séances de Handfit, sport adapté pour être en pleine forme.

Le Comité départemental de handball de l’Aveyron et la communauté professionnelle territoriale de santé du Nord-Aveyron (CPTS-NA) proposent aux seniors résidant en Nord-Aveyron du Handfit, grâce au soutien financier de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Aveyron et de l’Agence nationale du sport.

"C’est une heure d’activité physique avec des ballons qui permet de travailler l’équilibre et de faire du renforcement musculaire, le tout en musique", détaille Amélie Fixes, qui va animer le cours. La première séance aura lieu mercredi 4 octobre, de 9 heures à 10 heures, au gymnase Intercommunal avenue de Saint-Pierre.

"La séance est composée de cinq phases : l’automassage, le travail d’équilibre pour la prévention des chutes, du cardio, des jeux et un retour au calme", précise l’intervenante.

"Le cours va aussi permettre aux participants de créer et entretenir un lien social", souligne-t-elle. Les séances auront lieu tous les mercredis, de 9 heures à 10 heures, avec un cycle de dix séances, jusqu’à mi-décembre.

La CPTS-NA s’est associée à ce projet qui s’inscrit pleinement dans le programme de prévention destiné aux jeunes seniors qu’elle accompagne.

L’objectif est le même : permettre à chacun de rester en pleine forme et de continuer à faire ce qui lui plaît, le plus longtemps possible!

Renseignements et inscriptions auprès d’Amélie Fixes au 07 66 32 73 22.

Séance à 4 €, cycle de 10 séances à 40 €.