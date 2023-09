Fraîcheur matinale en Occitanie : jusqu'à -3,6°C relevés en Lozère, un record pour septembre

Comme pressenti, la nuit du 23 au 24 septembre 2023 a été particulièrement fraîche en Occitanie. Elle a même été record en Lozère !

À Rodez, l'arrivée de l'automne samedi 23 septembre 2023 a apporté une nette baisse dans les minimales. Cette tendance s'est accentuée dimanche. Un scénario qui ne s'est pas contenté du Piton : il a également fait très frais en Lozère.

-3,6°C ce dimanche !

Les températures ont en effet été fraîches durant les premières heures de ce deuxième jour d'automne. Ce 24 septembre 2023, le mercure est même descendu sous la barre des 0°C en Occitanie. Non satisfait de seulement mettre le petit orteil dans le seuil négatif, il y a mis les deux pieds : à Grandrieu, selon Météo Lozère, -3,6°C ont été relevés dans la commune. Loin des autres valeurs notées dans le département : 1,4°C à Mende-Ville, 2,2°C au Buisson, 3°C à Montrodat, 5,4°C à La Salle-Prunet ou encore 8,2°C à Villefort.

Un record pour septembre

Une valeur qui est tout simplement record pour un septième mois de l'année, comme l'indiquent infoccitanie et Loïc Spadafora, spécialiste de la météo. En effet, la dernière donnée la plus basse pour un mois de septembre remonte au 29, en 1993. Il avait fait -2,5°C à Grandrieu. Autant dire que le record a été très largement battu, avec plus d'un degré de différence entre les deux chiffres.

Encore de la fraîcheur lundi ?

Et pour lundi ? Selon Météo France, le soleil dominera la journée du 25 septembre, qui commencera par une fraîcheur moins prononcée que celle observée dimanche. S'il fera 12°C à Rodez durant la matinée, les minimales seront de 7°C au Piton, 6°C à Mende, 8°C à Albi ou encore 6°C à Cahors.