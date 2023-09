Trémouilles. L’école a des projets plein les cartables

La rentrée s’est bien passée autant pour les enfants que pour les maîtresses qui ont invité à une réunion les parents, Marie-Andrée, Atsem, et Jean-Marie Vidal, maire. Pour un tour d’horizon des animations habituelles comme les séances piscine, les exercices incendies, les rencontres sportives, les sorties cinéma, musicales, les arts plastiques…, le projet sur les JO. pouvant servir de support d’activités pédagogiques, ludiques et variées : défi lectures thématiques, découverte du pays d’accueil, exercices mathématiques à partir des chiffres-clés d’un événement, sensibilisation au sport santé, les différentes nations participantes et leurs drapeaux et puis une belle envie de prendre les enfants en classe découverte, trois jours, deux nuits, sans papa, sans maman, entourés de personnes compétentes et bienveillantes, une autre façon et un nouveau lieu pour faire la classe avec les copines et les copains. Après l’intervention de parents, la municipalité se penchera sur l’aménagement en jeux de la cour des grands, sur le projet salle de garderie. Les deux coprésidents de l’APE, Bénédicte et Christophe, ont lancé un message urgent à renouveler le bureau pour mener à bien les animations à organiser.

Sachant que c’est grâce au quine, à la vente de fleurs, à la soupe au fromage, à la vente de chocolats de Noël, à la kermesse, que les bénéfices peuvent servir à financer les actions pour les écoliers. Pour finir, les parents se sont rendus dans les classes respectives afin de finaliser le programme scolaire.