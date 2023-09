Un record ? L' Aveyronnais Christian Lagarrigue proche d’un 34e titre de champion de France d'enduro

Le Villefranchois a glané son premier titre... en 1976 !



La saison est bientôt finie pour Christian Lagarrigue, mais pas sa moissons de titres, inarrêtable. 47 ans après son premier titre, le Villefranchois est tout proche de soulever un 34e trophée. Le week-end prochain, il se rend à Marcolès dans le Cantal pour la finale championnat de France enduro motos anciennes, qui a commencé en mars dernier.

La fin d’un long périple de sept courses à travers les quatre coins de la France.

En première position à moto 125, Christian Lagarrigue à plus de 50 points d’avance sur son premier adversaire. En 250, il est second avec une quinzaine de points de retard. Et au scratch général, il est sixième. "On se tient tous à un point. Cela va se jouer à la finale", appuie-t-il.

Le Villefranchois n’a pas encore l’intention de prendre sa retraite et va continuer d’arpenter les circuits en France, au guidon de sa fidèle moto de 1984.