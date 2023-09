Espalion. Les handballeurs partagent les points avec Rodez

Après un premier succès à Vaunage pour bien lancer la saison, l’équipe fanion recevait la réserve du ROC.

Le début de match est difficile pour les locaux qui ne marquent leur premier but qu’au bout de 10 minutes. La première mi-temps étant clairement un match d’opposition entre les gardiens. Les Espalionnais arrivent cependant à passer devant à 6 minutes de la mi-temps (6-5), malheureusement des sanctions disciplinaires empêchent de vraiment se détacher et les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de parité : 7-7. En échec à 6 mètres sur la première période, les Espalionnais tentent de tirer de plus loin et cela semble leur réussir puisque l’écart se fait en 9 minutes : 15-9. Mais un changement défensif de la réserve du ROC bloque la dynamique et les locaux se frustrent. Les Ruthénois profitent de l’engagement excessif des Espalionnais et reviennent au score : 19-18 à la 52e. Les dernières minutes sont mal gérées par les locaux avec trop de fautes et d’erreurs individuelles. Les deux équipes se séparent finalement sur un match nul 23-23. Beaucoup de frustrations pouvaient se lire sur les visages des Espalionnais à la fin du match. L’équipe est encore en rodage et deux semaines de travail s’annoncent pour corriger toutes ces imperfections avant la réception de Montauban le 7 octobre.

Les moins de 18 ans garçons assurent

C’est un match à sens unique que les Espalionnais ont délivré à Montauban. Malgré les tambours et cris d’encouragements adverses, biens concentrés ils semblent presque en possession des lieux. Du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final, ils n’ont jamais lâché leur mainmise sur le match.

À la mi-temps le tableau affiche un score de 9-18. La deuxième période n’aura rien à envier à la première si bien que les coachs ont le luxe de pouvoir bien faire tourner l’effectif.

Score final sans appel 22-35. Au vu de cette prestation aussi aboutie, il est fort probable que cette équipe soit encore dans la digne lignée de ses précédentes.