Flavin. Repas de fin de saison au club de quilles

Début septembre, le Sport quilles flavinois organisait à Versailles Plage, son repas de fin de saison. 80 personnes y ont pris part. Ce fut l’occasion de fêter les deux accessions et les podiums de l’année. L’occasion aussi pour le club de remercier ses licenciés qui œuvrent tout le long de la saison lors des différentes manifestations. Cette journée a débuté le matin sur notre terrain, et c’est une nouveauté, par une confrontation intersociétaires entre équipes mixtes, formées de filles, garçons, jeunes et vétérans et de moyennes approximativement égales. Pas moins de 40 joueurs ont participé à ce concours, ce fut une réussite ! Une excellente initiative, mise sur pied par 2 jeunes licenciés, Guillaume et Damien. Bravo à eux.