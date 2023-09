Aveyron : "2022 a été une année record en termes de créations d’entreprises"

En marge de l’assemblée générale, Dominique Costes, président de la chambre de commerce et d’industrie a présenté les premières actions engagées.

Dans la Cité de l’entreprise flambant neuve, Dominique Costes a tenu, ce lundi 25 septembre, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), en présence d’Anthony Valentini, directeur général de CCI France (lire ci-contre), Jean-François Rezeau, président de la CCI Occitanie et Charles Giusti, préfet de l’Aveyron. Preuve de la place importance de cette chambre consulaire pour l’Aveyron qui a présenté par la voix de son président, les premières actions engagées. Entretien.



Comment se porte l’économie aveyronnaise ?

2022 a été une année record en termes de créations d’entreprises. La dynamique se poursuit avec déjà 814 entreprises créées fin août. L’Aveyron est au quasi plein emploi et les besoins en recrutement, à commencer par le café hôtellerie-restauration, sont toujours aussi forts. Les difficultés des entreprises sont légèrement en hausse avec 94 entreprises représentant 208 emplois, ciblées en 2022 par notre cellule de prévention contre 54 en 2021.

L’économie demeure solide mais avec l’inflation, les modifications profondes de consommation qu’elle engendre, les coûts de l’énergie dont l’impact se fait pleinement sentir, l’arrêt progressif des aides aux entreprises, les assurances en hausse parfois très significatives, le remboursement des prêts garantis par l’État, les points de vigilance sont nombreux.



Quelles sont ces actions pour y remédier ?

Nous avons présenté les cinq premiers points relevés. Il y a le volet compétence et orientation qui se concrétise par la première Nuit de l’orientation le 22 novembre pour cibler les collégiens de 4e et 3e. Celle-ci figure dans le programme de la première édition du "Mois de la découverte des métiers" qui se déroulera du 6 novembre au 9 décembre. Face à la pénurie de main-d’œuvre dans toutes les professions, il est important de leur indiquer toutes les filières.

Conférences, échanges avec des responsables d’entreprise, coachs, speed dating, etc. viseront à orienter sans stress. Nous avons actuellement mille jeunes en formation dont la moitié ne vient pas d’Aveyron. L’objectif que je me suis fixé à la fin de mon mandat en 2026 est de former 1 200 à 1 300 jeunes.

Les autres volets sont les transitions avec un fonds à taux zéro proposé, la transmission, la mise en place de nouvelles formations au Campus et le lancement de l’esprit Campus pour attirer des jeunes en Aveyron et les garder. Nous proposons un accompagnement quasi personnalisé pour coller aux ambitions des entreprises. Les deux pieds de la CCI sont la formation et l’accompagnement aux entreprises.



Quelle est la réussite de la Cité de l’entreprise ?

C’est la transversalité pour échanger. Il y a le plaisir des équipes qui permet de s’intégrer et l’efficacité. C’est devenu un lieu de partage, c’est leur maison.

L’assemblée générale a été dédiée à Ludovic Delaveau, conseiller numérique, disparu brutalement cet été.