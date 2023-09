Arvieu. Céorette : une si belle journée à Bournazel

Les adhérents de la Céorette ont visité le château de Bournazel bien différent de celui qu’ils avaient pu connaître pendant un demi-siècle en tant que maison de convalescence.

Si les nouveaux propriétaires ont conservé trois tours qui rappellent l’origine Moyen-Age, ils ont rendu au château Renaissance les volumes et décors du XVIe siècle et fait reconstruire à l’identique l’aile est et l’escalier d’honneur incendiés et détruits lors de la Révolution.

A l’intérieur les pièces en enfilade ont retrouvé leur architecture d’origine, plafonds hauts et grandes cheminées tandis qu’une collection de riche mobilier, tableaux et tapisseries d’époque les sublime. L’heure du repas approchant, c’est par la visite du jardin magnifique avec un labyrinthe de buis à la française que le groupe a quitté les lieux. Après un repas bon et copieux, c’est le martinet du Lézert qui était au programme. Quel ravissement d’entendre l’eau chantante sur les pales du moulin tandis qu’à l’intérieur du martinet deux gros soufflets activaient un feu rougissant une boule de cuivre jusqu’à la fondre ! C’est alors que deux bénévoles de l’association du martinet ont déposé ce cuivre sous un puissant marteau de 200 kg et l’ont fait tourner avec dextérité jusqu’à obtenir la forme d’une coupe.

Le soleil brillait encore quand il a fallu reprendre le car pour regagner Arvieu, mais pas sans la photo souvenir de cette si agréable journée.