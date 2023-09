Espalion. Des liens toujours forts avec la ville de Tauste

Grand artisan du jumelage, Victor Angoy était, jeudi dernier, à Espalion pour une nouvelle donation visant à conforter les liens d’amitié entre les deux villes.

Un jumelage tient souvent à quelques personnes. Ce fut le cas en 1981 où Victor Angoy, alors adjoint au maire de la ville de Tauste en Aragon, revient à Espalion où sa famille paternelle s’était réfugiée pour fuir le régime Franquiste. De sa rencontre avec Maurice Cayron, maire et pro-européen convaincu s’ensuivra l’année suivante la signature de l’acte officiel d’un jumelage entre les deux villes marquant "la volonté et l’engagement à construire et entretenir de solides liens d’amitié". Des liens marqués par des échanges réguliers entre associations des deux villes et surtout établissements scolaires. Pour montrer sa reconnaissance envers Espalion qui avait accueilli des centaines de réfugiés et d’exilés sociaux espagnols - dont sa famille - contraints de quitter l’Espagne par la dictature, en 1992 à l’occasion du dixième anniversaire du jumelage, la famille de Victor Angoy avait offert une remarquable fresque murale en céramique émaillée qui agrémente toujours l’escalier d’honneur de la mairie. En 2013 sa nomination de citoyen d’Honneur d’Espalion lui est accordée par le conseil municipal présidé par Gilbert Cayron.

Quatre décennies d’amitié et d’échanges

Pour marquer les quarante ans de cette amitié indéfectible et réaffirmer sa reconnaissance envers Espalion et ses citoyens, la famille Angoy-Casanova était reçue en mairie jeudi dernier par Éric Picard pour une nouvelle donation d’une des œuvres les plus appréciées de sa collection personnelle. L’œuvre est une plaque encadrée d’un document historique (année 1183) "Les privilèges de la lettre de Puebla" édition spéciale et limitée avec le numéro 31 réalisé par le citoyen de Tauste José Guillén en avril 2005. Une donation accompagnée de deux livres "Las corralizas del privilegio y montes communales de Tauste" et "La historia de nuestra senora de Sancho Abarca" fruit de compilations historiques réalisées et éditées par Victor Angoy.

Autre amie d’Espalion "ayant aussi grandement contribué à l’amitié entre les deux villes", la famille Bonnaterre et le Bulletin d’Espalion s’est vue offrir une peinture à l’huile sur toile du peintre d’Aragon Jésus Barranco réalisée en 1996 et cataloguée comme "L’Extase de Quichotte". Un tableau provenant également de la collection privée de la famille. Après la signature des actes officiels de donation en présence de la famille espalionnaise de Victor Angoy et de Gilbert Cayron ancien maire un vin d’honneur a marqué cette nouvelle étape dans les relations d’amitié entre Espalion et Tauste.