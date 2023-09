Football : Rodez mis à l'épreuve contre deux relégués de Ligue 1 cette semaine

Face à Troyes, mardi 26 septembre à 20h45, puis à Auxerre, samedi 30 septembre, les Ruthénois vont se confronter à deux relégués de Ligue 1. L’occasion de mettre à l’épreuve leur bonne forme du moment, eux qui restent sur deux succès et se sont hissés dans le premier tiers du classement.

Sur sa forme actuelle

Vont-ils réussir la passe de Troyes ? Tombeurs d’Angers (4-1) et de Dunkerque (2-1), les Ruthénois restent sur deux succès au moment d’accueillir les Aubois, mardi 26 septembre. Capables de renverser des situations mal embarquées, comme face à Pau (2-2 après avoir été menés 2-0) ou contre Angers, et aussi de se montrer solides dans le Nord, les partenaires de Bradley Danger, le capitaine désormais installé en défense centrale, ont réussi à s’imposer dans des scénarios différents et à montrer que leur domaine des possibles est assez étendu.

« Si on croit en nos forces, si on respecte nos principes, on peut poser des problèmes à beaucoup d’équipes », avance le défenseur Joris Chougrani. Cela tombe bien, les sang et or vont pouvoir confronter leur bonne forme à des gros bras du championnat. Après la réception de Troyes, ils iront à Auxerre samedi 30 septembre, pour défier un deuxième relégué de Ligue 1 en cinq jours. Et le programme d’octobre, face à Caen, Bastia et Bordeaux, promet aussi d’être épicé.

« Depuis un certain temps, on voit que notre fond de jeu s’est amélioré. On arrive à mieux tenir le ballon et à se créer plus d’occasions, glisse le Cassagnols. Et on garde en tête qu’on peut aussi être dangereux sur des récupérations rapides. » Le plus ancien joueur présent au club espère aussi voir une amélioration sur le plan défensif lors des prochains matches. « Ce serait bien de faire un “clean sheet”, dit-il. On n’y est pas encore parvenu, et cela nous ferait passer un cap défensivement. » « Il ne faut pas avoir de surconfiance et jouer comme des sénateurs, prévient-il par ailleurs. On est dépendant de l’intensité qu’on met dans les matches. Si on a la possession mais qu’on n’en met pas, ça ne sert à rien et le résultat ne sera pas bon. »

Sur ses ambitions

Auteur d’un début de saison convaincant, le Raf pointe à la 6e place du championnat, une hauteur qu’il a rarement fréquenté depuis son arrivée en Ligue 2, en 2019. Avant tout taillé pour le maintien, le club du Piton peut-il revoir ses objectifs à la hausse ? « Il faut avoir des ambitions, lance Joris Chougrani. À ne vouloir que le maintien, on va jouer à se faire peur et ne pas être performant du tout. On est à notre cinquième saison en L2, même si on a toujours le maintien en tête, l’objectif est d’aller chercher le plus haut possible. »

« J’aime l’ambition. Je pense que c’est ce qui permet aux joueurs d’aller chercher autre chose, abonde son entraîneur, Didier Santini. Le club vit sa cinquième saison en L2, a appris, les joueurs ont fait beaucoup de progrès. On a montré qu’on pouvait bien gérer des matches avec beaucoup de pression. »

Mais le technicien n’oublie pas l’objectif de départ : « Le maintien est hyper important. Nous sommes dans un championnat très dur, avec encore quatre descentes cette saison. Il y a du beau monde, c’est peut-être la plus belle L2 qui n’ait jamais existé. Et on s’aperçoit que ce n’est pas facile pour certains qui arrivent de L1. »

Sur son effectif

Les dirigeants aveyronnais ont fait le choix, durant l’intersaison, de réduire l’effectif en quantité. Ce premier enchaînement de trois rencontres en huit jours va permettre de voir si le groupe est capable de faire face à plusieurs oppositions relevées en peu de temps.

« J’ai à ma disposition 17 ou 18 titulaires », a l’habitude de répéter Didier Santini depuis le début de la saison. « J’estime que je peux changer cinq ou six joueurs sans que cela n’influe sur le niveau de l’équipe, précise-t-il. D’ailleurs, cela m’arrive de faire des changements seulement en fonction des caractéristiques de l’adversaire. »

Cet enchaînement devrait permettre à certains joueurs un peu moins utilisés depuis le début de la saison de montrer leurs qualités. On pense à Kevin Boma, présent ce soir dans le groupe pour la première fois de la saison après avoir soigné une blessure aux adducteurs durant l’été, ou encore à Taïryk Arconte, qui s’est contenté de bouts de matches depuis son arrivée, fin août. Ou encore à des joueurs plutôt utilisés comme remplaçants ces derniers temps, à l’image d’Antoine Valerio et Clément Depres.