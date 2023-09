Onet-le-Château. La 14e édition de Rire Onet commence ce mardi soir au théâtre de La Baleine

Voici les artistes à retrouver sur la scène de La Baleine à Onet-le-Château !

La Baleine est impatiente d’ouvrir ses portes, et pour cause : ce soir, débute la 14e édition du festival Rire Onet, le rendez-vous incontournable des amateurs d’humour et des curieux en quête de divertissement de qualité, avec comme tête d’affiche, une humoriste bien connue du public, Sandrine Sarroche, qui devrait faire rire aux éclats, dans son one woman show hilarant et ses chroniques satiriques. Puis demain, sur la scène du Krill, c’est le magicien Loktan que nous retrouverons à 15 heures. Et après la soirée décapante que vous passerez avec Marion Mezadorian (notre édition de dimanche), focus sur le spectacle de clôture du festival, assuré par Frederick Sigrist, ce sera ce vendredi à 20 h 30.

Fréderick Sigrist est un humoriste reconnu pour son esprit vif et son analyse incisive des sujets de société. Il est aussi comédien, auteur (cahier défouloir politiquement incorrect) et un enfant de la radio, chroniqueur sur France Inter, Europe 1… Dans son seul en scène, qu’il promet plein d’humour et de subtilité sur la scène de La Baleine, il plongera le public dans l’univers des personnages de la pop culture mêlée aux grands moments de l’époque contemporaine.

Un savant mélange entre actualités et blockbusters, qui ne devrait laisser personne indifférent, au contraire ! Il est encore possible de réserver soit au 05 65 77 68 00 ou reservation@la-baleine.eu, ou encore une heure avant les spectacles (si des places sont encore disponibles), de même, il est possible de se restaurer sur place, au Krill, les soirs de spectacle, uniquement sur réservation au 05 65 77 68 06.