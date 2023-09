Estaing. La jeunesse de Sébrazac se mobilise

Le Foyer rural de Sébrazac est heureux de compter une nouvelle section, à savoir le comité des jeunes de Sébrazac.

À leur demande, les jeunes se sont réunis, ont abordé divers sujets et ont souhaité créer une association rattachée au Foyer rural. Actuellement, ils sont 23 inscrits et 23 jeunes motivés. Le premier bureau de cette toute nouvelle section est composé de Romain Blanc, Chloé Routaboul, Marjorie Routaboul et Erwan Bessière. Ceux qui désirent rejoindre le groupe seront les bienvenus.

Le dynamisme et la jeunesse de cette équipe, qui souhaite s’investir, se retrouver et proposer des animations, sont à mettre à l’honneur. Alors que bien souvent les réseaux sociaux éloignent les gens de toute vie associative, ici à Sébrazac, les jeunes ont souhaité se rassembler. Bravo ! On leur souhaite pleine réussite dans cette belle aventure associative.

Le Comité des jeunes a déjà des projets : dimanche 8 octobre, grillée de châtaignes, animée par le groupe folklorique local et tombola ; samedi 4 novembre, soirée moules/frites avec orchestre. Ils seront aidés et soutenus par le Foyer rural.

Autres activités du Foyer rural

Tous les mardis, à 18 h, Qi gong à la salle des fêtes de Verrières.

Tous les mercredis, à 19 h, yoga à la salle des fêtes de Verrières.

Tous les jeudis, à 20 h 30, gymnastique à la salle des fêtes de Sébrazac.

Pour tout renseignement, se rapprocher de Nathalie Rouquette au 06 89 29 79 90.