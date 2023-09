"Plusieurs projets" d’autoroutes vont être arrêtés, le chantier de l’A69 entre Toulouse et Castres sera-t-il maintenu ?

Le ministre des Transports, qui s’est exprimé ce mardi 26 septembre 2023 sur "France inter", a affirmé que des projets d’autoroutes allaient être arrêtés.



Le ministre des Transports, qui s’est exprimé ce mardi 26 septembre 2023 sur "France inter", a affirmé que des projets d’autoroutes allaient être arrêtés. Il ne s’agit pas de l’A69, a précisé le ministre, qui veut "avancer" sur ce projet.

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce mardi 26 septembre 2023 sur France Inter que "plusieurs projets" d’autoroutes "seront arrêtés", "dans les prochaines semaines".

Le chantier de l’A69 entre Toulouse et Castres maintenu ?

Il ne s’agira pas de l’autoroute A69 qui reliera Toulouse à Castres, a toutefois précisé le ministre, malgré l’opposition croissante dont elle fait l’objet.

Lundi, quelque 200 à 400 personnes, dont plusieurs élus, se sont rassemblées en face du ministère de la Transition écologique à Paris pour dénoncer ce projet. Dimanche 24 septembre, le militant et défenseur des arbres Thomas Brail qui s’était perché dans un arbre face au ministère de la Transition écologique, a été délogé.

Des projets arrêtés, les plus "utiles maintenus"

Sur d’autres projets en revanche, le ministre a promis des "décisions fortes" dans les semaines à venir. "Il y a plusieurs projets qui seront arrêtés, on est encore en train de discuter avec les élus." Les plus "utiles" seront maintenus, a-t-il précisé. "À l’heure de la planification écologique, on ne peut pas continuer comme avant", a dit le ministre.