Être à la tête d'une start-up ne paie pas toujours, selon une étude

(ETX Daily Up) - Les salaires des dirigeants de start-ups font souvent rêver pour les sommes mirobolantes qu’ils peuvent atteindre. Mais, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus disparates qu’on l’imagine, comme le révèle un récent rapport du cabinet comptable Pilot.

Quelque 750 fondateurs de jeunes pousses ont été interrogés sur leur rémunération pour les besoins de cette enquête. On y apprend qu’elle a augmenté de 15% depuis 2022. La moyenne des salaires annuels de ces dirigeants se situe à 121.000 dollars (environ 114.625 euros). Mais 40% des répondants disent qu’ils se paient moins de 100.000 dollars par an (environ 94.730 euros). Au contraire, certains ne se paient pas. Et, étonnamment, ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas de figure. Dans le détail, 7% des sondés ne se sont pas rémunérés en 2022, contre 5% l’année précédente. Cela représente une augmentation de 30% en un an.

Les dirigeants les plus susceptibles de ne pas se verser de salaire sont ceux à la tête de start-ups en phase d’amorçage, c’est-à-dire celles qui commencent à mettre en pratique leur projet. Dans le détail, 29% d’entre eux ne se sont pas rémunérés en 2022. Cela n’a rien de surprenant quand on sait que les entreprises en phase d’amorçage démarrent tout juste leur activité et cherchent à obtenir des capitaux supplémentaires pour se développer, notamment par le biais de fonds de capital-risque [participation au capital d’une société non cotée par un ou des investisseur(s), ndlr.]. En comparaison, seuls 4% des fondateurs de start-ups, soutenus par des investisseurs, n’ont pas de salaire propre.

Cela montre à quel point les montants levés sont un facteur déterminant pour fixer la rémunération d’un fondateur de start-up. Les entrepreneurs les mieux payés sont ceux dont les jeunes entreprises ont levé le plus d’argent. Parmi les fondateurs qui se sont versés un salaire annuel entre 100.000 et 200.000 dollars, 93% sont soutenus dans leur démarche entrepreneuriale par des sociétés de capital-risque. Une infime proportion d’entre eux (4%) financent leur jeune pousse avec des fonds propres.

Le nombre de salariés dans la start-up tient aussi un rôle important pour déterminer le salaire d’un startuppeur, même s’il est moindre par rapport aux fonds levés. Quelque 40% des personnes interrogées par Pilot sont à la tête de jeunes pousses avec cinq salariés ou moins, tandis que 16 % employaient plus de 25 personnes à temps plein. Le salaire annuel médian des fondateurs de startups comptant au plus cinq employés était de 93.000 dollars (environ 88.165 euros), contre 200.000 dollars (environ 189.600) pour ceux ayant recruté plus de 25 professionnels. Si le rapport de Pilot donne un aperçu du milieu "startupiste", il n’aborde pas la question des écarts de salaires entre les fondateurs et les fondatrices de start-ups. Ces dernières gagnent 33% de moins que leurs homologues masculins, selon un rapport du Galion Project datant de 2022. Cette situation s'est aggravée par rapport à 2019 puisqu’à l’époque, l’écart médian entre hommes et femmes s’élevait à 28%.